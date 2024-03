1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 16,54 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 16,54 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 16,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.190 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 19,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,23 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 22,77 EUR angegeben.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Erste Schätzungen: 1&1 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

O2-Aktie im Plus: Telefonica Deutschland-Chef optimistisch - trotz Verlust von 1&1