1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 16,90 EUR zu.

Das Papier von 1&1 konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 16,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 17,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8 1&1-Aktien.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.038,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

