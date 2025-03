1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 14,98 EUR zu.

Um 09:00 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,98 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134 1&1-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 19,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 25,90 Prozent Luft nach unten.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,17 EUR an.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 26.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

