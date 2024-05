1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Montagnachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 17,70 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:41 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 17,70 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,76 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 17,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.289 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 11,75 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,57 EUR.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

