1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 17,64 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 17,64 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 17,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,13 Prozent hinzugewinnen. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 87,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,57 EUR.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – ein Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

