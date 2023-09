1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 16,14 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 16,14 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,08 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,30 EUR. Zuletzt wechselten 33.654 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 16,38 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,49 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 41,82 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,21 EUR angegeben.

Am 30.03.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von 1&1.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

