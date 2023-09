1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von 1&1

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 16,10 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 16,10 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 16,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.408 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,74 Prozent. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2023). Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 41,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,21 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.013,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

1&1-Aktie legt trotzdem zu: Erneute Verschiebung bei 1&1-Handynetz-Start

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX mittags in Rot