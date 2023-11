1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Montagnachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 16,16 EUR.

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 16,16 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 16,32 EUR. Bei 16,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.077 Stück gehandelt.

Am 07.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,65 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 72,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 30.03.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.013,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

