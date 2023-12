1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Mittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,3 Prozent auf 17,00 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 17,00 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 17,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.374 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 17,72 EUR erreichte der Titel am 07.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 44,76 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,80 EUR an.

Am 10.11.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.038,70 EUR gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

