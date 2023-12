1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 16,74 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,6 Prozent auf 16,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 17,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.969 1&1-Aktien.

Am 07.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (9,39 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,82 EUR je Aktie.

