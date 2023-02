1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:03 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 13,21 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 13,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 12,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.712 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 23,36 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 43,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,20 EUR am 23.12.2022. Mit einem Kursverlust von 17,95 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,71 EUR.

Am 04.08.2022 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 976,10 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 21.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,08 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie im Januar 2023

1&1-Aktie fester: 1&1 hinkt beim Netzausbau zurück - Sanktionen drohen

Telefonica Deutschland-Aktie freundlich: O2 will Mobilfunkpreise erhöhen

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG