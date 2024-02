1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit roten Vorzeichen

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 17,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:20 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 17,30 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 17,24 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 18.679 Stück.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 14,34 Prozent Luft nach oben. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 45,72 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 24,10 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.038,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

