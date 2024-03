1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 16,38 EUR abwärts.

Um 11:45 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 16,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 15,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.715 1&1-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,76 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 42,67 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,15 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

