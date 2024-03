1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Vormittag kräftig

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 15,80 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,0 Prozent auf 15,80 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 15,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.317 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Gewinne von 25,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 40,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,77 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.038,70 EUR umgesetzt, gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte 1&1 die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

