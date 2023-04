1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag billiger

Aktien in diesem Artikel

Das Papier von 1&1 befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 10,26 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 10,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,34 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 680 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 21,50 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 52,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,52 EUR aus.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.013,40 EUR gegenüber 971,30 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von 1&1.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

