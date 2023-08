1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Montagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 12,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 12,66 EUR. Mit einem Wert von 12,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.995 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,76 Prozent. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Mit Abgaben von 25,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 18,96 EUR.

Am 30.03.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.013,40 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je 1&1-Aktie.

