1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 15,78 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 2,2 Prozent auf 15,78 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 15,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,00 EUR. Zuletzt wechselten 16.515 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,38 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,21 EUR an.

Am 30.03.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

