1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 16,12 EUR.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 16,12 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 15,50 EUR. Mit einem Wert von 16,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 59.288 1&1-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Gewinne von 1,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 41,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,21 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 30.03.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.013,40 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

