1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 16,04 EUR ab.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 16,04 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 751 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 16,38 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 70,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,21 EUR aus.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,82 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2023 aus.

