1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag billiger

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 13,51 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 13,47 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.846 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 49,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 12,33 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 9,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,88 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 04.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,63 EUR je Aktie verdient. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 976,10 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 971,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte 1&1 am 23.03.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

Telefonica Deutschland-Aktie stabil: Störung im Mobilfunknetz von O2 komplett behoben

United Internet-Aktie verliert: United Internet peilt starkes Wachstum bei Ionos an

Gerüchteküche brodelt: 1&1 hat offenbar Interesse an Sky - ProSieben nicht - 1&1-Aktie steigt

