1&1 Aktie News: 1&1 verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 17,66 EUR.

Um 09:02 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 17,66 EUR ab. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,66 EUR nach. Mit einem Wert von 17,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.788 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,88 EUR erreichte der Titel am 20.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 1,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 88,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,80 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

