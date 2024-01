1&1 Aktie News: 1&1 legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 19,04 EUR nach oben.

Das Papier von 1&1 konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 19,04 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,32 EUR an. Mit einem Wert von 19,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 50.209 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 19,32 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 1,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 50,68 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 24,10 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.038,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

