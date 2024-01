1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Vormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 19,10 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 19,10 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,24 EUR zu. Mit einem Wert von 19,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 3.387 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2023). Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 50,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 24,10 EUR.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.038,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

