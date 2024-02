1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 17,36 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 17,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.048 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,94 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (9,39 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 24,10 EUR.

Am 10.11.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 27.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

