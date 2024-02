1&1 Aktie News: 1&1 büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 17,12 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 17,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 17,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 15,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 82,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,10 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 10.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

