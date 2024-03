1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 15,72 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 15,72 EUR ab. Bei 15,48 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 135.377 1&1-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,83 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 67,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 23,15 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. 1&1 dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert nachmittags im Plus

United Internet- und 1&1-Aktie geben nach: United Internet verdient operativ mehr - 1&1 wegen Netzaufbau mit Gewinnrückgang