1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 16,00 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:01 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 16,00 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 16,00 EUR. Mit einem Wert von 16,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 673 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 19,11 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 11.07.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,15 EUR an.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.038,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je 1&1-Aktie.

