1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 17,68 EUR zu.

Das Papier von 1&1 legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 17,68 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,68 EUR an. Mit einem Wert von 17,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 504 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 46,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 08.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,02 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

