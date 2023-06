1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel 1&1 9,77 EUR

-2,88% Charts

News

Analysen

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 10,24 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 10,20 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.403 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 18,89 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 84,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,27 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,21 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 30.03.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,58 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 975,90 EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. 1&1 dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie im Plus: 5G-Vorgaben der Bundesnetzagentur sollen durch 1&1 erfüllt werden

1&1- und Vodafone-Aktien mit unterschiedlichen Vorzeichen: Bundeskartellamt geht möglicher Behinderung von 1&1 durch Vantage Towers nach

Mai 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG