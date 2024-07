1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag in Rot

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 15,60 EUR.

Um 09:00 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,60 EUR aus. Bei 15,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 28 Aktien.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. 26,79 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 9,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,39 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.05.2024. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. 1&1 dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag leichter

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Abschläge