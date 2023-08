1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 12,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:01 Uhr 1,7 Prozent. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 12,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.114 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2023). Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 36,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,96 EUR.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu - Aktien von 1&1 und United Internet gefragt

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China

Ausblick: 1&1 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor