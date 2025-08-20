1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 20,50 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 20,50 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 113.651 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 84,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,50 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,886 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



