1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 16,76 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 16,76 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,80 EUR an. Mit einem Wert von 16,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.373 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 16,80 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,21 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 30.03.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

