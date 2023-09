1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 16,58 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:48 Uhr 1,7 Prozent auf 16,58 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 16,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.659 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 1,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (9,39 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 43,37 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,21 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 12.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

