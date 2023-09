1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit positiven Vorzeichen

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 16,34 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,34 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.570 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,24 Prozent. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 74,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,21 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 30.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.013,40 EUR – ein Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

