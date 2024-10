1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 14,00 EUR.

Die Aktie verlor um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 14,00 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 14,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.015 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei einem Wert von 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,43 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,83 EUR.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 972,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. 1&1 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

XETRA-Handel TecDAX sackt ab

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Montagmittag schwächer