1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 16,24 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 16,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 16,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,20 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 2.071 Aktien.

Am 07.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 42,18 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

