1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 17,64 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 17,64 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 17,66 EUR zu. Bei 17,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.093 1&1-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.12.2023 auf bis zu 17,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 87,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,80 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

