1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,92 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 18,92 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,74 EUR nach. Bei 19,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 28.846 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,32 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 50,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 24,10 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 10.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

