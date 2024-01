1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 19,10 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 19,10 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,28 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.199 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 19,32 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 1,14 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 103,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,10 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 976,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

