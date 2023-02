1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 12,87 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 12,81 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.997 1&1-Aktien.

Am 15.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 42,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,20 EUR fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 14,91 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,71 EUR.

Am 04.08.2022 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 971,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 976,10 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte 1&1 am 30.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 21.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,08 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

