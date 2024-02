1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagmittag südwärts

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 16,98 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:40 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 16,98 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,94 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.039 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 14,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 44,70 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 24,10 EUR.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

