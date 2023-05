1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,64 EUR

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:58 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 10,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 10,58 EUR. Bei 10,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 16.919 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 94,87 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,88 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent auf 1.013,40 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 975,90 EUR in den Büchern gestanden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank stuft 1&1 hoch

Hot Stocks heute: NASDAQ Short reloaded - Aktien im Check: ABO Wind und 1&1

United Internet-Aktie sinkt: 1&1-Mutter macht mehr Umsatz - Hohe Netzaufbaukosten verringern aber Gewinn

