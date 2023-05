1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,38 EUR

-1,14% Charts

News

Analysen

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 10,42 EUR nach. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 10,42 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 49,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.04.2023 (9,70 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 6,91 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 20,88 EUR angegeben.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.013,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 975,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie deutlich fester: Deutsche Bank stuft 1&1 hoch

Hot Stocks heute: NASDAQ Short reloaded - Aktien im Check: ABO Wind und 1&1

United Internet-Aktie sinkt: 1&1-Mutter macht mehr Umsatz - Hohe Netzaufbaukosten verringern aber Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG