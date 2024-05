1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von 1&1

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 17,30 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 17,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 17,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,56 EUR. Zuletzt wechselten 4.792 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 14,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 84,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,57 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

