1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 17,56 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:00 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 17,56 EUR. Mit einem Wert von 17,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 508 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,57 EUR.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

