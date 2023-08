1&1 Aktie News: 1&1 stabilisiert sich am Mittwochmittag

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die 1&1-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,76 EUR.

Die 1&1-Aktie bewegte sich um 11:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 12,76 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 12,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 12,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.876 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,57 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 22,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 26,41 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 18,96 EUR.

Am 30.03.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

