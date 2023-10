1&1 Aktie News: 1&1 wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 15,92 EUR ab.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 15,92 EUR nach. Bei 15,80 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.908 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,44 EUR an. Gewinne von 9,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 69,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,61 EUR.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.013,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 976,10 EUR umgesetzt.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

