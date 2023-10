1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Kursplus

So entwickelt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 16,08 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 16,08 EUR. Bei 16,18 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 765 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 7,48 Prozent niedriger. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,41 EUR ab. Abschläge von 41,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,61 EUR an.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.013,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 12.11.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,80 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

