1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 19,58 EUR zu.

Die 1&1-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 19,58 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,30 EUR. Zuletzt wechselten 27.467 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,10 EUR aus.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,80 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

